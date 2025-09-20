北海道標津町で「クマ・シカフォーラムｉｎ標津」（標津町主催）が開かれ、ヒグマによる牧草の食害などが発生していることや、ドローンなど先端機器の活用事例などが報告された。道ヒグマ対策室の担当者はこの３０年間で道内のヒグマの生息数はほぼ倍増しており、１万１０００頭を超えていると推測。２０２５〜３４年度に計１万２５４０頭を捕獲し、全道で８２００頭ほどに維持する計画を説明した。また、道東ではヒグマをめ