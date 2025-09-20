2025年は昭和元年から数えて100年目。時代を超えて愛され続ける名店の味を紹介します。今回は、86歳の女性が1人で切り盛りする静岡県長泉町の「富士見軒」。常連客もお店を支えます。 【写真を見る】86歳“お母さん”が守る昭和の味 ＜富士見軒 秋元淑恵さん＞ 「手っ取り早くやらないと、仕事が回らないから。体が動くでしょ。少しは。ははは」 厨房を軽やかなフットワークで駆け回るのは、秋元淑恵さん86歳です。か