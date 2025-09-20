【ワシントン共同】トランプ米大統領は19日、ホワイトハウスで記者団に、中国系動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」の米国事業売却を巡り、中国の習近平国家主席が承認したと述べた。具体的な内容には触れていない。