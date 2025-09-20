ＩＭＭ通貨先物９月１６日主要国通貨円の買い越し減少 円61411枚の買い越し 30232枚の買い越し減 ユーロ117759枚の買い越し 7918枚の買い越し減 ポンド6580枚の売り越し 27025枚の売り越し減 スイスフラン26040枚の売り越し 2799枚の売り越し減 ＩＣＥドル指数12894枚の売り越し 7336枚の売り越し増 レバレッジド・ファンズ９月１６日主要国通貨円の売り越し増加 円58811枚の売り越し 9220枚の売り