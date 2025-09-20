利回りの上昇傾向継続＝NY債券概況 米債利回りはやや上昇傾向。ベンチマークとなる10年債利回りは東京市場の４．１０％台から、ロンドン市場で昨日は付けきれなかった４．１４％台まで上昇。その後いったん４．１１％台へ調整が入るも、再び４．１４％台を付けるなど、上昇傾向が続いた。終盤にかけては週末前とあって少し調整が入って４．１２％台で引けている。 米国債利回り 2年債 3.572（+0.008） 10年債