お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が19日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。Aぇ！groupの佐野晶哉（23）が自身と会った場所を口にして焦る場面があった。冒頭、出演者が紹介され、千鳥がMCを務めるフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」で活躍している佐野は「千鳥さん初めましてで僕。カラオケのVTRではずっとスタジオで見てくださっているんですけど」と対面するのは初めてだと伝えた。