◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)男子200m決勝が19日に行われ、アメリカのノア・ライルズ選手が19秒52で4連覇を達成。ライルズ選手は、選手紹介で人気漫画『ドラゴンボール』の“元気玉”のポーズを披露。さらに他の選手の顔付近まで足が上がる驚異のジャンプをみせてからスタートします。レースでは4選手の大接戦となりますが、後半強さをみせトップでフィニッシュ。今度は『ドラゴンボール』の“かめはめ波”ポー