乳幼児を激しく揺さぶって脳にダメージを与える「揺さぶられっ子症候群（SBS）」。2010年代半ばから、親や親族がこの虐待を行ったとして逮捕される事件が相次いだ。しかしその多くはえん罪だった――。なぜえん罪は起こったのか？マスメディアの責任は？事件を追い続けてきたテレビ記者による渾身のドキュメンタリーだ。【写真】この記事の写真を見る（14枚）上田大輔記者©2025カンテレ◆◆◆「こいつがやったに違い