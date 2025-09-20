映画ファンなら知らぬ者はいないポップカルチャーの奇才、クエンティン・タランティーノ。タランティーノ監督はかねてより「自分は長編映画を10本しか撮らない」と公言しており、これまでに9本を手がけてきた。デビュー作『レザボア・ドッグス』（1992）で鮮烈な印象を残し、『パルプ・フィクション』（1994）で一躍時代の寵児に。おしゃれなセリフ回しと独自の暴力美学、そして映画愛に満ちた引用で、90年代以降の映画シーンを