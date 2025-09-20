◆イースタン・リーグ巨人３―４日本ハム（１９日・Ｇタウン）巨人のフリアン・ティマ外野手（２０）が、またも快音を響かせた。１９日のイースタン・日本ハム戦（Ｇタウン）に「４番・三塁」で出場し、３安打２打点。９月は９試合に出場し、２８打数１４安打で打率５割、１本塁打、８打点と絶好調だ。初回１死二、三塁で右翼線に先制の２点二塁打を放つと、６回２死では左前安打、９回先頭では中前安打で９月３度目の猛打賞