ある日散歩中に出会った親子。赤ちゃんが可愛くて思わず声をかけた所、ママさんが急に泣き出してしまい……事情を聞くと、育児中に陥りがちなとある状態が判明しました。筆者の体験談です。 ある親子との邂逅 ある日娘と一緒に近所を散歩していると、一歳過ぎと思われる赤ちゃんとママに出会いました。 よちよち歩く赤ちゃんが可愛くて懐かしくて、思わず、「こんにちは、可愛いですね～」と声をかけました。 ママは笑