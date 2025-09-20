自民党の高市早苗前経済安保担当相（６４）が１９日、国会内で記者会見し、「日本と日本人を心底愛する者として、日本と日本人の底力を本当に信じてやまない者として、再び自民党総裁選挙に立候補いたします」と党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）への出馬を正式に表明した。傍らに掲げられた大きな日章旗。「初の女性総理へ」のノボリをバックに登壇した高市氏は「日本をもう一度世界のてっぺんへ。日本の国力、国の力