日本製鋼所室蘭工場でライセンス生産日本製鋼所は2025年9月17日、装輪装甲車（人員輸送型）AMVの初号機を陸上自衛隊に納入したと発表しました。【雰囲気ガラリ！】装輪装甲車AMV、2色迷彩と単色塗装を見比べ（写真）これまでも防衛省向けの装輪装甲車AMVの画像は様々なところから公開されてきましたが、陸上自衛隊の戦闘車両に施される緑と茶の2色迷彩が施された車体が公開されたのは初です。AMVは、フィンランドのパトリア