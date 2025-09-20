2025年9月10日に投稿した動画で炎上状態になったチョコレートプラネット。後日、謝罪動画を出した（出所：チョコレートプラネットYouTubeチャンネル）【画像】面白い？謝罪動画で頭を丸める長田さんと、笑いをこらえているように見える松尾さんお笑いコンビ「チョコレートプラネット」が投稿した動画が、「一般人を見下している」などと批判されている。松尾駿さんの「素人はSNSをやるな」という発言が問題視され、SNSでは炎上状態