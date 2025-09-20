ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が20日までに自身のSNSを更新。ギリギリのデニムコーデを投稿した。自身のX（旧ツイッター）でスタイル抜群のデニムコーデを公開。しかし「太ったら入らなくなるギリギリデニム苦」と明かした。ネットでは「スタイル良すぎて横転」「美人のスペック」「脚長っ」「すげぇ美女」などの声が上がった。