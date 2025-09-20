【ニューヨーク共同】19日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比05銭円高ドル安の1ドル＝147円90銭〜148円00銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1743〜53ドル、173円73〜83銭。前日に円安ドル高が進んだ反動から、ドルを売って円を買う動きがやや優勢だった。