“ホラーの帝王”スティーヴン・キングの短編「猿とシンバル」を基に、 “ホラー映画の新たな巨匠”オズグッド・パーキンスが監督と脚本を務め映画化。本国アメリカでは、公開前から予告編の再生回数が72時間で1億900万回超に。インディーホラーとして最高記録を更新するなど話題となった。これまで数多くの作品が映像化されてきたスティーヴン・キング本人が「狂気の沙汰だ」とコメントするほど、これまでにない独創的なホラー