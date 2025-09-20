「お金のこと、周りの人より苦手かも……」。そう思ったこと、ありませんか？「計画的に貯金しよう！」という意思はあるのに、できない。というか、気づくと必要ないモノを買ってしまう……など。こういったお金の困りごとは、あなたが怠けているからではなく、性格のせいでもなく、もしかしたら「脳の仕組み」のせいかもしれません。この連載では、年間100世帯以上の相談にのっている発達障害専門のFPで自身もADHD当事者である『