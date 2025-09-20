物価上昇が長期化する中、日本銀行は今後どう動くのか（写真：CAPTAINHOOK/Shutterstock.com）日銀は9月18〜19日に金融政策決定会合を開いた。保有する上場投資信託（ETF）と不動産投資信託（REIT）の売却を決めた一方で、政策金利は据え置いた。物価上昇は続いているが、トランプ関税の影響などを考慮したとみられる。10月には石破政権に代わる新政権が発足する。政府・日銀が必要なアクションを採る上で着目すべきポイントは何か