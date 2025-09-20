巨人の横川凱投手（２５）が、２０日の広島戦（東京Ｄ）で２勝目を目指して先発する。１９日は東京Ｄでキャッチボールなどで調整した左腕は「勝てるようにしっかり。先発の役割を２試合果たせてないので、出せるように頑張りたいと思います」と意気込んだ。前回登板、１３日の阪神戦（東京Ｄ）ではチームは勝ったが４回３失点。２試合連続で５回を投げ切れていないが「５回とか意識せずに長いイニングを投げられるように。でも