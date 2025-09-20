9月1日、ワークマンが2025年秋冬商品の発表会を行いました。「WORKMAN EXPO 2025秋冬」では、今季ワークマンが力を入れる2つの商品も紹介されています。リカバリーウェア「MEDIHEAL（R）」（以下、メディヒール）、着る断熱材である「XShelter」（以下、エックスシェルター）です。当日は株式会社ワークマンの土屋哲雄専務取締役が今後の展開について発表、それを受けて筆者は取締役 商品本部長の大内康二さんに話をうかがいました