突然ですが、「特急」が何の略か知っていますか？「特〇急〇」がヒントです！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「特別急行」でした！日本の鉄道でおなじみの「特急」。駅の電光掲示板や時刻表でよく見かけますが、実は略語なんです。正式名称は「特別急行」。略して「特急」になりました。急行よりも停車駅が少なく、より速く目的地に着く列車のことですね！次回の難解略語もお楽しみに！【難解略語】「PDCA」の正式名