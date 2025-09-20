◇プロ野球セ・リーグヤクルト6−2中日(19日、バンテリンドーム)中日の中田翔選手の引退セレモニーが19日のヤクルト戦後に行われました。8月15日に引退を発表した中田選手。この日行われた引退試合では「4番・ファースト」でスタメン出場。キャリア最後の打席となった初回の第1打席で空振り三振となります。それでも球界屈指の強打者らしく豪快なスイングで球場を沸かせました。試合後にセレモニーが始まると、バックスクリーン