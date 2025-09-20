「有力馬次走報」（１９日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆スプリンターズＳ（２８日・中山、芝１２００メートル）の１週前追い切り。春秋スプリントＧ１制覇を狙うサトノレーヴ（牡６歳、美浦・堀）は、モレイラを背に美浦Ｗで３頭併せ。最内から強烈な伸び脚で最先着を果たし、６Ｆ８３秒０−３５秒１−１０秒７を計時した。