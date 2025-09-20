大学を選ぶとき、かつては「ネームバリュー」や「偏差値」が大きな決め手とされていましたが、Z世代が大学選びで重視していることはどのようなことがあるのでしょうか。Z世代向けの企画・マーケティングを行う「僕と私と株式会社」（東京都渋谷区）が実施した「Z世代に聞いた！『大学選び』」に関する意識調査によると、「偏差値」より「自分の興味」であることがわかりました。【調査結果】Z世代が「大学選びで重視していること」