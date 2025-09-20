大分県議会は16日、2027年春の統一地方選で予定される県議選に向けた「議員定数調査会」を設置し、初会合を開いた。現行の総定数43、合区など選挙区の区割り、選挙区ごとの定数について、来月1日時点の人口推計値などを参考にしながら検討する。委員は各会派の代表15人からなり、会長に三浦正臣県議（自民）、副会長に守永信幸県議（県民クラブ）を選んだ。総定数は15年の県議選で44から1減されて以降、変更されていない。12月