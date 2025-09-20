大分県日田市と玖珠、九重町内の老人クラブによる活動事例の発表会が10日、SWS西日本アリーナ日田（市総合体育館）であった。3団体の関係者が、レクリエーションやサークル活動の充実など、会員の交流促進に向けた独自の取り組みを報告し、出席した他団体の約90人が聞き入った。発表会は、1市2町の各老人クラブ連合会と県老人クラブ連合会の共催。各団体の中から優れた取り組みを紹介し、それぞれの活動に役立てようと毎年開催