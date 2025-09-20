熊本県八代市議会（定数28）は19日、改選後初の臨時会を開き、任期満了の25日付で退任する福島誠治副市長（65）の後任に、元県総務部長の平井宏英氏（61）を選任する人事案に同意した。平井氏は、県人事課長や県立大事務局長、宇城市副市長などを歴任し、昨年3月に県庁を退職。同4月から県病院事業管理者。26日付で就任し、任期は4年。木村敬知事に県からの副市長派遣を要請していた小野泰輔市長は取材に「（記録的大雨）災