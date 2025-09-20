球磨川流域の治水対策の一環として国が熊本県人吉市中神地区に整備を計画している「中神地区遊水地」が14日、着工した。人吉市では2020年7月の熊本豪雨で球磨川が氾濫。災害関連死を含めて住民21人が犠牲になった。同市での遊水地の着工は初めてで、相良村柳瀬地区、球磨村渡地区に次いで3カ所目。遊水地は、大雨などで増水した河川の水を引き込んで一時的に蓄え、氾濫や浸水被害を軽減させる機能が期待される。近くの中原小