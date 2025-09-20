天皇、皇后両陛下が12〜14日の3日間、太平洋戦争の激戦地や被爆地を巡る「慰霊の旅」の締めくくりとして長崎を訪問された。13日までは長女愛子さまも滞在し、ご一家で長崎原爆資料館などを巡った。懇談などで言葉を交わした被爆者や若者らは、長崎に寄り添う気持ちを感じたという。県被爆者手帳友の会顧問で101歳の被爆者、中村キクヨさんは12日の資料館見学後に行われた懇談に参加した。友の会発足時から70年近く平和活動に