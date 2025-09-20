長崎県産ブドウを使ったワインの仕込みが15日、雲仙市小浜町の小浜温泉ワイナリー醸造所であり、ボランティア約10人が参加した。房から実を摘み取り、腐った実などを取り除く選果作業の後、破砕機に入れて果汁を搾り出した。同ワイナリーでのワイン造りは5季目。この日は時津町産の巨峰1.3トンが届いた。既に発酵が進むピオーネやデラウェアといった品種と混ぜ合わせて瓶詰めし、11月から「長崎ヌーヴォー」の銘柄で県内を中心