【課長級】総務部職員厚生課長（長崎港湾漁港事務所次長兼総務課長）岸川康博▽文化観光国際部文化振興・世界遺産課企画監（漁政課総括補佐）村山拓男▽教育政策課長（職員厚生課長）井手潤也▽長崎港湾漁港事務所次長兼総務課長（文化振興・世界遺産課企画監）野田希