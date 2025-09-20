終戦後に駐留を始めた米海軍が伝え、日本人向けにアレンジされた長崎県佐世保市のハンバーガー。名物として定着する「佐世保バーガー」は、「アンパンマン」の作者、故やなせたかしさんを抜きに語れない。PRキャラクター「佐世保バーガーボーイ」と「させぼのボコちゃん」を手がける際、やなせさんが付けた条件は地元の文化発信、観光振興に資すること−。着ぐるみは子どもらに大人気で、グッズは知名度向上に貢献している。な