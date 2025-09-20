古代インド発祥とされる「ヨガ」をさまざまなやり方で体験する「唐津ヨガフェス2025」が21日、佐賀県唐津市役所の芝生広場をメイン会場に開かれる。市内でヨガ教室を営む上妻智子さんらでつくる実行委員会が主催。子どもからお年寄りまで参加しやすいよう工夫したプログラムで、2000人規模の来場を見込んでいる。午前9時過ぎから参加者と市役所周辺のごみ拾いをした後、芝生広場で「朝ヨガ」を実施。正午過ぎからは市庁舎1階の