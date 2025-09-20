昨年7月に流通が始まった新1万円札の中でも珍しい記番号「7」が、佐賀県唐津市役所で展示されている。紙幣裏面に描かれている東京駅丸の内駅舎は、同市出身の建築家、辰野金吾（1854〜1919）が設計。その縁があり、新紙幣の流通が始まった昨年7月3日に日本銀行から同市に寄贈された。正式な記番号は「AA000007AA」で、日銀の植田和男総裁から峰達郎市長へと直接手渡された贈呈式の写真も展示している。当初は同市本町の旧唐