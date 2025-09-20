佐賀県鳥栖市議会は19日、定例会本会議を開き、市長らによるハラスメントを防止する条例案を可決した。10月1日から施行する。職員に対するパワハラ、セクハラ、妊娠、出産、育児休業、介護休業などに関するハラスメントを防止する内容。市長、副市長、教育長のほか、選挙管理委員会など行政委員会の委員が対象になっている。条例では、問題が生じた際は「必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない」と規定。自身が疑