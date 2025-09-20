佐賀市長選（10月12日告示、同19日投開票）まで1カ月を切った。立候補を表明したのは再選を目指す現職の坂井英隆氏（45）のみ。6人が立候補し、与野党対決、保守分裂となった2021年の前回から一転し、自民、公明両党と立憲民主党が坂井氏を推薦する。若者の流出や災害対策など課題が山積し、論戦を期待する市民の声をよそに、17年以来8年ぶりの無投票となる可能性が高まっている。「前回の選挙は事情があって他の候補を応援し