全国的に地価の上昇が続いている。九州でも都市の再開発、半導体企業の進出、訪日外国人増加の効果を受ける地域は需要が強い。その影響で、福岡市一帯の住宅価格は一般世帯が容易に購入できない水準にまで上がった。地価の上昇がもたらすのは恩恵ばかりではない。国土交通省が発表した7月1日時点の基準地価は、住宅地、商業地、全用途の全国平均が4年連続で上昇した。上昇率はいずれもバブル崩壊後で最大だった。東京、大