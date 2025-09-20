きょうは、秋の彼岸入りです。暑さ寒さも彼岸までと言うように、今年も彼岸ごろに急に秋らしくなりました。この週末は気温変化が大きく、北日本を中心に荒れた天気になるおそれがあります。今週末は、先週末と同じように列島を前線を伴った低気圧が通過するでしょう。日本海側や北日本を中心に警報級の大雨や暴風になるおそれがあり、特に北海道で雨の量が多くなり、9月平年一か月分の雨が一晩で降ってしまうところもありそうです