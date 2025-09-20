「ザ・モーニングショー」で共演するジェニファー・アニストンとリース・ウィザースプーンが、ラッドバイブルの企画「私のこと知っている？」で、互いの名前にまつわるクイズに挑戦。長年の友情に隠れていた“知らなかった事実”が明かされ、ジェニファーのリアクションが話題を呼んでいる。リースのファーストネームが「ローラ・ジーン」であることを聞いたジェニファーは、目を見開いて「ローラ？ 誰よそれ？ ローラ・ジーンって