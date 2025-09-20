女優の小芝風花（28歳）が、9月18日に放送されたバラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）に出演。寝る時は「布がないと気持ち悪い」と語った。人気企画「ゴチになります！」で、リビングなどで生活を充実させる家具などが紹介される中で、小芝風花に、生活する上で“これは置いておきたいなというもの”について質問が出る。小芝は「私はソファで昼寝をするのがすごく好きで。でも、寝る時にどれだけ暑くても