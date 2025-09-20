北口榛花 写真：長田洋平/アフロスポーツ ＜東京2025世界陸上競技選手権大会 9月19日（金）＠国立競技場＞ 【完全密着】100m日本記録保持者・三好美羽が全力で『走り続ける』理由とは？｜名門のオキテ！福山暁の星女子高校編 東京2025世界陸上・女子やり投げ予選が19日に国立競技場で行われ、前回大会女王でパリ五輪金メダリストの北口榛花（27＝JAL）が60メートル38でA組8位となり予選敗退となった。 東京・国立