NY原油先物11月限（WTI）（終値） 1バレル＝62.40（-0.86-1.36%） 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの主要産油国が自主減産の解消を進めるなか、供給過剰懸念が根強いことが相場を圧迫した。ＯＰＥＣプラスの増産分については中国の備蓄拡大が吸収しているものの、中国の備蓄拡大の意図は不透明で、中国の買付が鈍った場合の下げが警戒されている。１９日の国連安全保障理事会の採決で、イランに対する国連制裁が復活する