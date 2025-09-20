【全2回（前編／後編）の前編】各候補者、生き残りを懸けた崖っぷちの自民党総裁選が9月22日、告示される。目下、レースの先頭を争うのは小泉進次郎農水相（44）と高市早苗前経済安全保障相（64）。しかし、両陣営は、早くも前回の総裁選とはまったく違う戦い方を見せているという。＊＊＊【写真を見る】麻生氏の意中の人とは…ミシュラン三つ星・超高級すし店での濃密“デート”9月13日午前10時ごろ、白のアルファードから