静岡県伊東市の田久保眞紀市長（55）が起死回生の策を練っているという。議会が解散し、選挙戦が実質スタートした現地を取材すると、「田久保派」とうわさされる7人の候補者の存在が浮かび上がった。＊＊＊【写真を見る】アニメキャラの缶バッジが大量に付いた「痛バッグ」を堂々公開！実は“オタク”な伊東市長7人の“田久保派”で不信任を阻止10月12日に告示を迎える伊東市議選（19日投開票）について、地元紙記者がこう