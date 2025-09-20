◆女子プロゴルフツアー住友生命レディス東海クラシック第１日（１９日、愛知・新南愛知ＣＣ美浜Ｃ＝６６００ヤード、パー７２）新人の寺岡沙弥香（２３）＝フリー＝が５バーディー、１ボギーの４アンダー６８をマークし、トップと２打差の７位につけた。８月のＮＥＣ軽井沢７２での「アホなふり大作戦」に続く「練習は趣味作戦」を駆使し、ミスショット後のイライラを封印。ニチレイレディスの入谷響（１９）、ゴルフ５レデ