「トレジャーボクシングプロモーション」の代表で元WBO世界スーパーフェザー級王者の伊藤雅雪氏（34）が20日までに「トレジャーボクシングプロモーション」の公式YouTubeチャンネルを更新。10月25日にキルギスで開催される「SAIKOU×LUSH」で対戦が決定した元世界3階級制覇王者でWBO世界スーパーバンタム級6位のジョンリール・カシメロ（36＝フィリピン）と日本フェザー級7位で亀田3兄弟のいとこの亀田京之介（26＝MR）の一戦に