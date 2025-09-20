ＪＲＡは１９日、北村友一騎手（３８）＝栗東・フリー＝の２８、２９日の騎乗を停止すると発表した。同騎手は１４日にフランスのパリロンシャン競馬場で行われたプランスドランジュ賞においてクロワデュノールに騎乗したところ、使用回数制限を超過してムチを使用したことで、フランスギャロ裁決委員から２８、２９日の２日間の騎乗停止処分を受けていた。