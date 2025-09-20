20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比320円高の4万5050円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万5045.81円に対しては4.19円高。出来高は8035枚だった。 TOPIX先物期近は3136.5ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIX現物終値比11.18ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 45050+3208035 日経225