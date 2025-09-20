2025年9月19日、小米汽車が中国国家市場監督管理総局にリコール計画を届け出た。リコール対象は24年2月6日から25年8月30日までに生産された電気自動車（EV）「SU7 スタンダード版」の計11万6887台。中国新聞社によると、リコール理由は自動運転レベル2の高速パイロットアシスト運転機能が特定の極端な状況下で認識、警告、または対処が不十分である可能性があり、衝突のリスクを高める安全上の問題があるためで、対策としてOTA（Ov